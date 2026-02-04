Intel avrebbe annullato Arc B770 per motivi legati alla VRAM

Intel ha deciso di cancellare il lancio della scheda grafica Arc B770. L’azienda ha spiegato che la scelta è stata fatta dopo aver valutato costi e mercato, e non per problemi tecnici. La decisione sorprende, visto che il prodotto era atteso da molti utenti. Ora si parla di un possibile ripensamento in futuro, ma per il momento niente Arc B770 sul mercato.

Intel ha ufficialmente cancellato il lancio della sua prossima scheda grafica di punta, la Arc B770, dopo un'analisi approfondita dei costi e delle dinamiche di mercato che ha portato a una decisione definitiva, non tecnica ma puramente economica. Il colosso di Santa Clara ha deciso di abbandonare un progetto che, sulla carta, prometteva di rivoluzionare il segmento mainstream-enthusiast, con un'architettura basata sul chip BMG-G31, 32 core Xe completamente attivi e ben 16 gigabyte di memoria video su bus a 256 bit. La notizia, filtrata da fonti anonime vicine al settore e riportata da XDA, è stata confermata in silenzio da fonti interne al gruppo, che hanno rifiutato di commentare ufficialmente, ma hanno confermato la cancellazione del progetto in una serie di comunicazioni interne risalenti al 28 gennaio 2026.

