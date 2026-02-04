Insulti social sessisti al deputato Giovanna Iacono confermata condanna a consigliere comunale

La Corte di Palermo ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per Salvatore Antonio Gaziano, accusato di aver scritto insulti sessisti sui social contro la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. La decisione arriva dopo che il primo giudice aveva già condannato l’uomo per diffamazione aggravata.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta in primo grado a Salvatore Antonio Gaziano, 6 mesi di reclusione, per diffamazione aggravata ai danni della deputata del Partito democratico Giovanna Iacono. La decisione chiude il secondo grado di giudizio e ribadisce un principio.

