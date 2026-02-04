Insieme festa in casa Juvecaserta per le aziende che sostengono il progetto bianconero

Una serata in casa Juvecaserta ha riunito aziende e tifosi per festeggiare il supporto al team. I giocatori, guidati da Lino Lardo, hanno cantato insieme sulle note di Battisti, chiudendo l’evento “Insieme - la serata dei partner bianconeri”. La festa si è svolta tra musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme.

“No, non sarà un’avventura": sulle note della celebre canzone di Lucio Battisti, cantata in coro da tutti i giocatori bianconeri guidati dal ‘direttore d’orchestra’ Lino Lardo, si è chiuso ‘Insieme - la serata dei partner bianconeri’, l’evento che Juvecaserta 2021 ha voluto promuovere e dedicare.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Juvecaserta 2021 Giorgianni: un credito d’imposta per le aziende che sostengono la formazione negli Its Academy Giorgianni propone un credito d’imposta dedicato alle aziende che investono nella formazione presso le ITS Academy. A Battipaglia le aziende festeggiano il Natale insieme: nasce “Together 25” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juvecaserta 2021 Argomenti discussi: Filippo Magnini, la festa di compleanno per i suoi 44 anni: la dedica della moglie Giorgia, la torta e la foto con le figlie. Questi...; Aretè in maschera / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Pace 2025, Azione Cattolica e associazioni insieme in piazza del Comune; Carnia in festa. 100 anni insieme ai Salesiani. Festa di compleanno per i bambini, come organizzarla al meglio in casa: consigli e idee originaliOrganizzare una festa di compleanno per bambini in casa è un compito solo in apparenza semplice. Con un po’ di pianificazione e fantasia, però, anche il salotto può trasformarsi in un luogo di gioco e ... fanpage.it Musica, festa e voglia di stare insieme! Sabato 14 febbraio ti aspettiamo al CRAL – Via Postumia, 23 L per una serata di musica dal vivo con N2 Live Music Vieni a festeggiare il Carnevale con noi! facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.