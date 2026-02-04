InsideAsia – Il Myanmar post voto

Dopo le elezioni nel Myanmar, la situazione rimane tesa. Le autorità hanno annunciato i risultati, ma l’opposizione mette in dubbio la legittimità del processo, chiedendo nuove verifiche. La popolazione aspetta di capire come evolverà la crisi politica che ormai va avanti da mesi.

Questa settimana accendiamo i riflettori sul Myanmar. Sono da poco terminate le elezioni generali suddivise in tre fasi e fortemente volute dalla giunta militare al potere. Come sono andate? C'è stata una vittoria schiacciante per il Partito dell'Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo (Usdp) sostenuto dall'esercito.

Durante il periodo delle elezioni in Myanmar, il voto dei generali ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza.

Min Aung Hlaing, leader della giunta militare in Myanmar, ha partecipato alle elezioni di domenica a Naypyidaw.