InsideAsia – Il Myanmar post voto
Dopo le elezioni nel Myanmar, la situazione rimane tesa. Le autorità hanno annunciato i risultati, ma l’opposizione mette in dubbio la legittimità del processo, chiedendo nuove verifiche. La popolazione aspetta di capire come evolverà la crisi politica che ormai va avanti da mesi.
Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Questa settimana accendiamo i riflettori sul Myanmar. Sono da poco terminate le elezioni generali suddivise in tre fasi e fortemente volute dalla giunta militare al potere. Come sono andate? C’è stata una vittoria schiacciante per il Partito dell’Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo (Usdp) sostenuto dall’esercito. 🔗 Leggi su It.insideover.com
