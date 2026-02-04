Inps | presidente Fava dipendenti al centro di questa due giorni

Questa mattina, il presidente dell’Inps, Fava, ha ribadito che le prossime due giornate sono dedicate ai dipendenti. Durante un intervento, ha sottolineato che al centro di tutto ci sono le risorse umane, tutti i lavoratori dell’ente, dal primo all’ultimo. È un momento in cui si vuole mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle persone che ogni giorno contribuiscono all’attività dell’Inps.

“Queste due giornate sono molto importanti perché i protagonisti sono le nostre risorse umane, tutti i nostri dipendenti, dal primo all’ultimo. Vogliamo trascorrere con loro questi due giorni per andare incontro al futuro del nostro Istituto e quindi al nuovo modello di servizio che stiamo portando avanti”. A dirlo è il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, intervenendo alla Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, intitolata “La forza dei valori”, iniziata oggi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

