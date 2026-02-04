Inps | min Calderone al lavoro per garantire ascolto e tutela ai cittadini

Il ministro del Lavoro Calderone assicura che l’Inps è al lavoro per ascoltare e tutelare i cittadini. In un recente intervento, ha ribadito che l’obiettivo è fare in modo che gli italiani si sentano ascoltati e supportati. Calderone ha spiegato che l’ente cerca di essere vicino ai bisogni delle persone, offrendo servizi efficaci e puntuali. La sua priorità è garantire che nessuno si senta lontano dallo Stato, anche attraverso una maggiore attenzione alle esigenze di chi si rivolge all’Inps.

"Il lavoro che facciamo tutti quanti insieme è far sentire i cittadini ascoltati, accompagnati, tutelati e garantiti da uno Stato che non è lontano ma che, invece, attraverso servizi qualificati è prossimo al soddisfacimento dei bisogni. L'Istituto, in questo, credo abbia anche dalla sua parte una profonda conoscenza delle realtà territoriali, attraverso l'ascolto continuo e costante che viene effettuato nelle sedi e nei vari territori". Così Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo "La forza dei valori", svoltasi a Roma.

