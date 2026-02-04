Inps Meloni | Volto di uno Stato amico Per i fragili inclusione sociale non assistenzialismo

La premier Meloni ha parlato di Inps come di un “volto di uno Stato amico”. Ha detto che l’ente deve essere un punto di riferimento affidabile, soprattutto per chi si trova in situazioni di fragilità. Meloni ha sottolineato che l’obiettivo è promuovere inclusione sociale, evitando di cadere nell’assistenzialismo. La volontà è di rendere l’Inps un supporto reale e concreto per le persone nei momenti più critici.

Anche l’Inps è chiamato a diventare «il volto di uno Stato amico, affidabile e capace di rispondere sempre di più alle richieste delle persone, soprattutto nei momenti più difficili e decisivi della vita». A dirlo è stata la premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla Convention della dirigenza dell’Istituto, di cui ha sottolineato le «grandi responsabilità» e «il costante lavoro svolto con dedizione per mettere in sicurezza i nuclei familiari più fragili e poveri, abbandonando una visione meramente assistenzialista e promuovendo l’inclusione sociale e lavorativa, attuando quel controllo preventivo necessario a scongiurare la destinazione illegittima del beneficio a chi non ne non ha i requisiti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

È stato avviato il nuovo modello Isee 2026, con modifiche che favoriscono le famiglie con figli e promuovono l'inclusione sociale.

PIÙ OCCUPATI, PIÙ POVERI: IL BLUFF DEL GOVERNO Il governo Meloni parla di “record occupazionali” ma, ancora una volta, i dati INPS smontano la propaganda. Le retribuzioni medie non hanno recuperato il potere d’acquisto perché i salari crescono me - facebook.com facebook