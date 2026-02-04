Iniziati gli interventi di ripristino strutturale sull’ex liceo dopo quasi mezzo secolo di abbandono

Sono iniziati i lavori di restauro sull’ex liceo di via Roma a Capua. Dopo quasi 50 anni di abbandono e degrado, le ruspe sono entrate in azione per mettere in sicurezza l’edificio. Decenni di rischio e di attese si sono finalmente concretizzati in un intervento concreto, che dovrebbe preservare il patrimonio storico della città.

Dopo oltre quarant'anni di abbandono e un lungo periodo di degrado, sono finalmente iniziati i lavori di messa in sicurezza sull'ex Liceo di via Roma a Capua, un edificio che da decenni pendeva sul filo del crollo. L'intervento, avviato il 3 febbraio 2026, riguarda l'ala più danneggiata dell'edificio, in condizioni di grave pericolosità dopo il cedimento avvenuto circa un anno fa. Il Comune, guidato dal sindaco Adolfo Villani, ha deciso di agire con urgenza dopo anni di attese, iniziando con il primo lotto di interventi che mirano a stabilizzare la struttura portante, in particolare le volte in muratura che presentano segni evidenti di ammaloramento.

