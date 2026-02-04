Infortunio Yildiz | novità importanti verso l’Atalanta Cosa è successo alla Continassa e cosa è stato deciso per la sua convocazione

Yildiz si è infortunato alla Continassa, ma ora ci sono novità che potrebbero portarlo verso l’Atalanta. La squadra ha deciso di convocarlo, nonostante le condizioni non siano ancora ottimali. La situazione si sta evolvendo e si aspetta di capire se potrà essere a disposizione per le prossime partite.

