Infortunio Yildiz | novità importanti verso l’Atalanta Cosa è successo alla Continassa e cosa è stato deciso per la sua convocazione
Yildiz si è infortunato alla Continassa, ma ora ci sono novità che potrebbero portarlo verso l’Atalanta. La squadra ha deciso di convocarlo, nonostante le condizioni non siano ancora ottimali. La situazione si sta evolvendo e si aspetta di capire se potrà essere a disposizione per le prossime partite.
di Marco Baridon . La Juve tira un sospiro di sollievo e ritrova una delle sue pedine più importanti in vista della delicatissima sfida contro l’ Atalanta. Arrivano aggiornamenti rassicuranti dalla Continassa sulle condizioni di Kenan Yildiz. Secondo quanto appreso da , il talentuoso fantasista classe 2005 ha compiuto passi avanti decisivi verso il recupero completo. QUI LE ULTIMISSIME JUVE LIVE Nella giornata di oggi, infatti, il giocatore si è allenato parzialmente in gruppo, svolgendo una parte del lavoro con i compagni e testando la tenuta fisica senza intoppi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
