Infortunio Di Lorenzo parla il medico | Si è operato Ecco le sensazioni!

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a intervento chirurgico questa mattina a Napoli, presso la Clinica Villa Angela. Il medico che lo ha operato, il dottor Ottorino Catani, ha confermato che l’atleta sta bene e ha già espresso le sue sensazioni sull’intervento. La situazione resta sotto controllo, e ora si attende il percorso di recupero.

Giovanni Di Lorenzo, quest’oggi, si è operato presso la Clinica Villa Angela di Napoli dal dottor Ottorino Catani. Quest’ultimo ha raccontato l’operazione del capitano azzurro che, visto l’infortunio al ginocchio, ha deciso di lasciarsi alle spalle anche un problema al piede con un’intervento chirurgico. Intervento riuscito: ecco quando tornerà Di Lorenzo. Ottorino Catani è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando dell’operazione che ha subito il calciatore e di quando sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte: “L’intervento è perfettamente riuscito. Di Lorenzo ora comincerà il suo percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico questa mattina alla Clinica Villa Angela di Napoli, sotto la guida del dottor Ottorino Catani.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela.

