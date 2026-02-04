Lorenzo Di Lorenzo si è infortunato durante l’allenamento del Napoli e resterà fuori dai campi tra le sei e le otto settimane. Il difensore si è fatto male al ginocchio sinistro dopo un contrasto con un compagno. La squadra dovrà fare a meno del suo contributo per un bel po’ di tempo.

Il calcio napoletano ha subito un colpo duro. Allo stadio Diego Armando Maradona, durante la seduta di allenamento mattutina di lunedì 3 febbraio, il difensore Lorenzo Di Lorenzo ha accusato un dolore improvviso al ginocchio sinistro dopo un contrasto con un compagno di squadra. L’incidente, avvenuto alle 10.15 in punto, ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza: il giocatore è stato trasportato in ambulanza al centro medico dell’Ospedale Sant’Anna, dove i primi esami hanno confermato una lesione al legamento crociato anteriore. Il verdetto è arrivato poche ore dopo, con un comunicato ufficiale del Napoli che ha reso noto che il calciatore dovrà rimanere fuori dai campi per un periodo stimato tra le sei e le otto settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infortunio di Di Lorenzo a Napoli: il calciatore è fuori dai campi per un periodo stimato tra le sei e le otto settimane

Oggi Di Lorenzo si è sottoposto a un consulto a Villa Stuart.

Napoli si sveglia con il brivido.

