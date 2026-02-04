Infortunio Bonny il francese esce dolorante dal campo in Inter Torino di Coppa Italia | ecco cosa si è fatto

Bonny si è infortunato durante l’Inter-Torino di Coppa Italia. Il francese è uscito dal campo dolorante, mentre i nerazzurri stavano conducendo 2-0. Ora si attende l’esito degli accertamenti, ma la sua uscita ha già preoccupato tifosi e squadra.

Inter News 24 Infortunio Bonny, il francese esce dolorante dal campo nel corso del quarto di finale di Coppa Italia sul punteggio di 2-0. Le sue condizioni. Durante la finale di Coppa Italia, sul punteggio di 2-0 in favore dell'Inter, Bonny ha dovuto lasciare il campo intorno all'ora di gioco, a causa di un problema fisico accusato pochi istanti prima di lasciare il posto a Pio Esposito. Il problema fisico di Bonny è stato causato da un contrasto di gioco con Vlasic a centrocampo, con l'attaccante nerazzurro rimasto a terra per qualche secondo. Nonostante le smorfie di dolore, le condizioni del francese non sembrano gravi: Bonny ha riportato un piccolo taglio dovuto al duello con il croato, ma non si tratta di un infortunio serio.

