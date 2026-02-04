La senatrice Daniela Ternullo prende parola e spiega la sua posizione sull’intervento di Musumeci. In un’aula affollata, Ternullo sottolinea i punti chiave della sua informativa, rispondendo alle domande dei colleghi e chiarendo i suoi ruoli. La sua dichiarazione mette in luce il suo impegno a difendere la verità e il dovere istituzionale, senza lasciarsi distrarre da polemiche. La scena si svolge tra sguardi attenti e qualche gesto di approvazione da parte dei presenti.

Informativa: la voce della Senatrice Daniela Ternullo tra responsabilità, verità e dovere istituzionale. L'intervento della Senatrice Daniela Ternullo, pronunciato durante l' informativa del Ministro Musumeci sulle recenti emergenze che hanno colpito la Sicilia, si distingue per chiarezza, misura e un forte senso delle istituzioni. Un discorso che richiama la politica al proprio ruolo: rispondere alla sofferenza dei cittadini con fatti, non con narrazioni strumentali. Fin dalle prime battute, la Senatrice ha espresso gratitudine per la presenza del Ministro e per la qualità dell'informativa, definita "chiara, concisa, concreta e con tanto senso di responsabilità".

© Gbt-magazine.com - Informativa Musumeci: l’intervento di Daniela Ternullo

Il governo ha ascoltato oggi Nello Musumeci, che ha aggiornato i ministri sulla situazione a Niscemi e sulle conseguenze del ciclone Harry.

