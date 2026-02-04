Inflazione nel paniere Istat entrano antifurti e antivirus
L’Istat ha aggiornato il paniere di beni e servizi usato per calcolare l’inflazione. Ora ci sono anche antifurti, antivirus e altri prodotti che prima non erano inclusi. La modifica potrebbe influenzare i numeri ufficiali sull’aumento dei prezzi.
Nel paniere Istat per il calcolo dell’inflazione entrano nuovi prodotti e servizi, dagli antifurti al grembiule scolastico fino ai programmi antivirus. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
