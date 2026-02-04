Inflazione nel paniere 2026 divise scolastiche e kit videosorveglianza

La spesa di tutti i giorni si fa più cara. In Italia, tra i prodotti che vedono aumenti ci sono le divise scolastiche, i grembiuli per i bambini e anche i kit di videosorveglianza. La lista si allunga con prodotti come carbonella per il barbecue, tappetini per il bagno e articoli per il campeggio. La crescita dei prezzi colpisce diversi settori, e le famiglie devono fare i conti con un aumento dei costi sempre più frequente.

Roma, 4 feb. (askanews) – Divise scolastiche e grembiuli per bambini, kit di videosorveglianza, carbonella per barbecue, tappetini per il bagno e articoli per campeggio. Sono questi alcuni dei nuovi prodotti che fanno il loro ingresso nel paniere Istat 2026 per il calcolo dell’inflazione. Non vi sono, invece, prodotti in uscita dal paniere. I principali elementi di novità che accrescono la copertura delle spese per consumi delle famiglie – ha spiegato l’Istat – riguardano diversi aggregati di prodotto a rilevazione territoriale: uniformi scolastiche, al cui interno vengono rilevati i grembiuli scolastici per bambini e le uniformi scolastiche per ragazzi; che confluiscono nella classe Indumenti; filati per maglia e uncinetto, che confluiscono nella classe Altri articoli di abbigliamento e accessori per l’abbigliamento; apparecchiature di sicurezza, al cui interno vengono rilevati i kit di videosorveglianza per segnalare i tentativi di furto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nel paniere dell'inflazione per il 2026 entrano le divise scolastiche.

L'Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo.

