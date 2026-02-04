Inflazione gennaio giù a 1% +0,4% mese
A gennaio l’inflazione in Italia rallenta leggermente. Secondo le prime stime dell’Istat, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% rispetto a dicembre, mentre su base annua l’aumento si ferma al 1%. Rispetto al mese precedente, l’indice nazionale dei prezzi è cresciuto, ma a un ritmo più contenuto rispetto ai mesi passati.
11.53 Secondo le stime preliminari Istat, a gennaio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra +0,4% su base mensile e +1% su base annua dal +1,2% di dicembre. L'inflazione torna così a un livello appena superiore a quello di ottobre 2024. Sulla crescita pesano gli alimentari. I prezzi del cosiddetto "carrello della spesa", che comprende beni alimentari, per la cura della casa e della persona, sale al 2,1%. Inflazione acquisita per il 2026 all'1,8%.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
