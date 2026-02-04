Inflazione e costo del denaro | conviene chiedere credito oggi?

Le famiglie e le imprese si chiedono se sia il momento giusto per chiedere un prestito. I tassi di interesse e l’andamento dell’inflazione influenzano le scelte di chi ha bisogno di soldi. Con i costi del denaro in continuo movimento, molti preferiscono aspettare o valutare bene prima di prendere decisioni finanziarie.

L’andamento delle variabili macroeconomiche esercita un’influenza diretta e costante sulle decisioni finanziarie delle famiglie e delle imprese. Tra queste, l’inflazione e le decisioni delle banche centrali in merito ai tassi di interesse rappresentano i motori principali che determinano il costo del capitale. In un periodo caratterizzato da una volatilità dei prezzi al consumo, comprendere il momento ideale per accedere a un finanziamento richiede un’ analisi attenta dei flussi di cassa e delle previsioni di mercato a medio termine. La valutazione non deve limitarsi alla necessità immediata di liquidità, ma deve includere un accurato confronto dei prestiti e dei tassi offerti dai vari istituti, così da individuare la struttura di rimborso più coerente con il proprio profilo di rischio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La Federal Reserve ha deciso di ridurre nuovamente i tassi di interesse, segnando il terzo taglio nel 2025.

