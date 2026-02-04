Infiltrazioni e caldaie rotte l’housing sociale è partito male e il Comune sospende gli affitti
Il Comune ha deciso di sospendere gli affitti al compendio di via Angelo Sante Bastiani, nell'ex piano di zona Spinaceto 2. Le condizioni delle case sono pessime: infiltrazioni, caldaie fuori uso e impianti antincendio da controllare. La situazione è critica e richiede interventi immediati.
Infiltrazioni, impianto antincendio da verificare, caldaie non funzionanti. Il compendio di case di via Angelo Sante Bastiani, nell'ex piano di zona Spinaceto 2, è pieno di criticità. E a farne le spese sono sia gli abitanti assegnatari, sia gli inquilini di Roma Capitale che lo scorso giugno.🔗 Leggi su Romatoday.it
