Infiltrazioni e caldaie rotte l’housing sociale è partito male e il Comune sospende gli affitti

Da romatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di sospendere gli affitti al compendio di via Angelo Sante Bastiani, nell'ex piano di zona Spinaceto 2. Le condizioni delle case sono pessime: infiltrazioni, caldaie fuori uso e impianti antincendio da controllare. La situazione è critica e richiede interventi immediati.

Infiltrazioni, impianto antincendio da verificare, caldaie non funzionanti. Il compendio di case di via Angelo Sante Bastiani, nell'ex piano di zona Spinaceto 2, è pieno di criticità. E a farne le spese sono sia gli abitanti assegnatari, sia gli inquilini di Roma Capitale che lo scorso giugno.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Housing Sociale

Infiltrazioni e caldaia rotta nell'housing sociale del Comune: "Aspetto un intervento da tre mesi"

Affitti calmierati per famiglie fragili, inaugurato il nuovo co-housing sociale di Gorzano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Housing Sociale

Caldaie rotte e pioggia in casa: 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di OstiaMuri anneriti dalla muffa, infiltrazioni e acqua che gocciola nei pavimenti, riscaldamenti spenti perché la caldaia rotta non è mai stata sostituita. È la situazione che vivono cinquanta famiglie ... fanpage.it

Ristrutturazioni mal riuscite, protestano gli inquilini delle case Ater: «Pannelli solari senza allacci, caldaie rotte e infiltrazioni. E nessuno risponde»PONTEVIGODARZERE (PADOVA) - Protestano i residenti dei condomini Ater di via Fornace Morandi, a Pontevigodarzere. I lavori di riqualificazione delle palazzine dei civici dall'1 al 7 sono stati ... ilgazzettino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.