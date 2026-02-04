Infiltrazioni d’acqua e soffitti a pezzi | così l’università a Terni è una vergogna | le immagini e la segnalazione

L’università di Terni si trova in condizioni critiche. Un studente ha raccontato di aver visto un pezzo di soffitto cadere sul suo computer, rovinandolo. Per fortuna non c’erano altri studenti nella stanza, ma la scena fa paura. La situazione degli edifici è precaria: infiltrazioni d’acqua e soffitti che si sfondano. La voce degli studenti si fa sentire, chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza le aule.

"Mentre un mio amico studente si trovava in un'aula, per fortuna non con molti altri colleghi, si è visto cadere sul computer - naturalmente andato distrutto - un pezzo di soffitto E se fosse caduto in testa a qualche ragazzo?". Le immagini sono state riprese questa mattina – 4 febbraio – nelle aule della facoltà di medicina dia via 8 marzo. E ai video, che rimbalzano sui social, sta seguendo una diffida relativa allo stato in cui versano gli spazi del polo di Terni dell'Università degli studi di Perugia. Una "situazione di estremo degrado e insicurezza" quella "in cui versano le aule universitarie del nostro territorio – è scritto nella diffida - nonostante le ripetute segnalazioni degli anni passati.

Gli studenti di una scuola nel quartiere segnalano problemi da tempo.

Il Comune di Agrigento si trova nuovamente coinvolto in un procedimento giudiziario, questa volta per questioni legate alla gestione della rete idrica.

