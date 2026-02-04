Un’anziana di 99 anni ha avuto un infarto e ha rischiato la vita. I medici del Policlinico di Catania le hanno fatto un’angioplastica, un intervento che ha riaperto l’arteria bloccata. L’operazione è riuscita e ora la donna sta meglio. La procedura è stata fatta nell’Unità di Cardiologia, sotto la guida del dottor Davide Capodanno.

Un intervento di angioplastica primaria con ricanalizzazione di un’arteria coronaria è stato eseguito con successo su una donna di 99 anni colpita da infarto miocardico acuto nell’Unità operativa complessa di Cardiologia, diretta da Davide Capodanno, nel presidio Rodolico del Policlinico di Catania. «La storia a lieto fine della nostra paziente dimostra ancora una volta che la rapidità dei soccorsi e l’integrazione tra emergenza territoriale e ospedale è essenziale per salvare vite - afferma il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Giulio Santonocito - e in questo caso, ancor di più, la collaborazione tra tutti i validi professionisti che lavorano quotidianamente per curare i pazienti e che ringrazio sempre per il loro impegno, può fare la differenza anche in coloro che hanno un’età estremamente avanzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Infarto a 99 anni, angioplastica salvavita al Policlinico di Catania

Approfondimenti su Catania Policlinico

Un uomo di 54 anni, residente a Catania, è deceduto giovedì scorso nel Policlinico della città a causa di un’infezione da influenza K.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catania Policlinico

Argomenti discussi: Infarto a 99 anni, salvata con angioplastica e ricanalizzazione arteria; Infarto o ictus, le persone notturne rischiano più dei mattinieri: ecco l'effetto sul cuore; Margherita Rebellati stroncata da un malore a 43 anni: negozi della Cooperativa agricola Castellana chiusi; L'integratore che può aumentare il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabile.

Infarto a 99 anni, salvata con angioplastica e ricanalizzazione arteriaUn intervento di angioplastica primaria con ricanalizzazione di un'arteria coronaria è stato eseguito con successo su una donna di 99 anni colpita da infarto miocardico acuto nell'Unità operativa comp ... ansa.it

Colpita da infarto a 99 anni: salvata al Policlinico di CataniaAl presidio Rodolico grazie all'intervento di angioplastica primaria con ricanalizzazione di un’arteria coronaria e alla sinergia con il 118 ... insanitas.it

Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Colpito da infarto a 47 anni, salvato dai sanitari del 118 #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com facebook