La polizia sta analizzando le tracce di gomma trovate sui vestiti di Manuela Murgia, uccisa 31 anni fa nel canyon di Tuvixeddu. Le indagini forensi potrebbero portare a nuove piste e, forse, a chiarire cosa sia successo davvero quella notte. La famiglia aspetta risposte da tempo e ora spera che le prove possano svelare qualcosa di più.

Il silenzio del canyon di Tuvixeddu, che da trentuno anni avvolge il corpo di Manuela Murgia, potrebbe finalmente incrinarsi. Il 5 febbraio 1995, alle 17.32, secondo i rilievi ufficiali, una sedicenne di Cagliari è stata trovata senza vita tra le rocce del greto, in una zona impervia dove il vento soffia spesso con violenza. All’epoca, l’ipotesi del suicidio fu accolta con un’immediatezza che oggi sembra quasi sospetta. Il caso, archiviato in fretta, è tornato sotto i riflettori solo nel marzo 2024, quando la famiglia, guidata da una madre che non ha mai smesso di chiedersi perché sua figlia avesse scelto quel luogo per porre fine alla vita, ha ottenuto la riapertura dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indizi sulle tracce di gomma trovate sui vestiti della vittima: l’analisi forense apre nuove piste nell’inchiesta

