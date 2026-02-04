Indagini sul omicidio dei cacciatori a Messina | arrestato un soggetto per omicidio volontario

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso i tre cacciatori nei Nebrodi. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire cosa sia successo davvero, ma il sospetto è che si tratti di un omicidio volontario. La scena del delitto è stata isolata e gli investigatori stanno raccogliendo prove per capire le motivazioni. I familiari delle vittime sono sconvolti e chiedono giustizia. La comunità di Messina aspetta risposte su questa tragedia che ha scosso tutto il territorio.

Tre cacciatori sono morti nel cuore dei Nebrodi, a Messina, in circostanze che ancora non si riescono a spiegare con certezza. Il corpo di Giuseppe Pino, 44 anni, è stato trovato alle 8 del mattino di lunedì 30 gennaio, a circa trenta metri da quello del fratello Davis, 26 anni, e a un altro trenta metri da quello dell'anziano Antonio Gatani, 82enne di Patti. I tre, tutti con un colpo al torace, giacevano in fila lungo una traccia di sentiero che attraversa il bosco di Montagnareale, in contrada Caristia, un'area selvatica e difficile da raggiungere, dove la neve ancora non si era sciolta del tutto.

