Indagini per riciclaggio nella Triestina | ecco le ipotesi della guardia di finanza

Questa mattina, la guardia di finanza ha fatto irruzione nella sede della Triestina in piazzale Azzurri d’Italia. Le indagini puntano a chiarire accuse di riciclaggio, reati societari e tributarie. Gli agenti stanno esaminando documenti e movimenti finanziari, cercando di capire se ci siano responsabilità nei reati ipotizzati. La squadra sta lavorando per fare luce sulla vicenda e raccogliere tutte le prove necessarie.

Reati societari, tributari e riciclaggio: ecco le ipotesi di reato su cui sta lavorando la guardia di finanza, che stamattina ha effettuato un blitz nella sede della Triestina in piazzale Azzurri d'Italia. Il nucleo di polizia economica finanziaria Pef sta effettuando perquisizioni, anche personali e nei luoghi di residenza e di lavoro degli indagati, anche a Venezia e Roma, su delega della Procura di Trieste. Sono 15 gli indagati e gli accertamenti iniziali hanno consentito di ipotizzare, secondo una nota della finanza, "possibili condotte di riciclaggio per un importo di milioni di euro confluiti, nel periodo intercorrente dal 2022 al 2025, nelle casse della Triestina calcio e riconducibili a società di diritto italiano ed estero".

