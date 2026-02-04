A Carrara, si torna a parlare di un’indagine sulla sindaca. Il Partito Democratico smentisce le voci e invita l’amministratrice a concentrarsi sulle questioni più urgenti della città, lontano dalle polemiche. La situazione resta tesa, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

A Carrara, il silenzio è rotto da un’eco che non riguarda il canto delle campane o il rumore dei torni nel laboratorio del marmo, ma dalle voci che si diffondono in città come vento di primavera inaspettato. Il 4 febbraio 2026, alle 10.11, la segreteria comunale del Partito Democratico ha diramato un comunicato che non passa inosservato: «Smentiamo categoricamente di aver approntato alcun sondaggio sulla sindaca Serena Arrighi». La notizia, apparsa in un quotidiano locale già nel pomeriggio del giorno prima, aveva scatenato un’onda di commenti, soprattutto sui social, dove l’ipotesi di un’indagine interna al Pd sulle prestazioni della sindaca, in carica dal 2022, era stata presentata come un segnale di rottura interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagine su sindaca? Pd smentisce voci e invita Arrighi a concentrarsi sulle priorità cittadine

