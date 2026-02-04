indagato in bosnia un 80enne friulano ex camionista di estrema destra arrestato per omicidio su bambini e anziani

Un uomo di 80 anni, originario del Friuli, è stato coinvolto in un’indagine in Bosnia. Ex camionista di estrema destra, l’uomo è accusato di aver preso parte a uccisioni di bambini e anziani durante il conflitto di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. Verrà ascoltato presto dalla Procura di Milano, dove gli viene contestato un ruolo in quei crimini.

**Un 80enne friulano, ex camionista di estrema destra, è indagato per un omicidio in Bosnia. L’uomo, che ha partecipato a safari della morte nel 1992-1995 a Sarajevo, verrà interrogato in Procura a Milano.** Nel cuore del conflitto bosniaco, tra il 1992 e il 1995, un gruppo di italiani, tra cui un uomo di 80 anni proveniente dalla provincia di Pordenone, ha partecipato a una delle più brutali e inaudite campagne di violenza: una serie di omicidi collettivi su civili inermi, compresi bambini, donne e anziani. Oggi, il 4 febbraio 2026, l’uomo – che era già noto per essere ex camionista con un forte orientamento politico di estrema destra – è stato convocato a Milano per un interrogatorio presso la Procura, in ambito dell’inchiesta “cecchini del weekend”, così denominata per il modo in cui veniva organizzato il cosiddetto “safari della morte” a Sarajevo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

