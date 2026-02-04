indagato della ndrangheta trasferito in casa per condizioni di salute gravissime

Francesco Amantea, l’indagato della Ndrangheta accusato di associazione mafiosa e usura, è stato trasferito a casa. Le sue condizioni di salute sono molto gravi e i medici hanno deciso di lasciarlo agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo settimane di preoccupazione per il suo stato, che ha portato alla fine la custodia in carcere.

**Francesco Amantea, indagato per associazione mafiosa e usura, lascia il carcere per condizioni di salute gravissime.** L’uomo, coinvolto in un blitz della polizia contro le cosche dell’area lametina, è stato trasferito in domicilio, dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) distrettuale ha accolto l’istanza della difesa. L’operazione, avviata nel maggio scorso, aveva portato all’arresto di otto persone, tra cui Amantea, accusato di essere stato un “soggetto di fiducia” di Francesco Iannazzo, leader di una struttura criminale attiva in zona Lamezia-Taurianiripoli. Le indagini, condotte in collaborazione tra Carabinieri e Polizia di Stato, avevano incluso il sequestro di una società di autonoleggio, di somme ingenti di denaro e di dispositivi di comunicazione utilizzati per favorire le attività mafiose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

