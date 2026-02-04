indagati i nodi tra denisa e il killer che ha cercato di fuggire da sollicciano

Mercoledì 4 febbraio, alle 10 del mattino, il carcere di Sollicciano è stato teatro di un tentativo di fuga. Vasile Frumuzache, il romeno accusato di aver ucciso due prostitute tra Prato e Montecatini, ha cercato di scappare sotto gli occhi di un agente di guardia. L’episodio ha sollevato dubbi sui possibili collegamenti tra il detenuto e la vittima, e ora gli investigatori cercano di capire se ci siano nodi irrisolti tra Denisa e il killer.

**Un tentativo di fuga a Sollicciano: il killer di Denisa si è fatto sotto gli occhi dell’agente di guardia** Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 10 precise, nel carcere di Sollicciano, il romeno Vasile Frumuzache, accusato di aver ucciso due prostitute a Prato e Montecatini, ha tentato di fuggire. Era un momento delicato: l’ora d’aria, normale per i detenuti, era diventato il momento cruciale per un tentativo di evasione. L’agente di pattuglia, che girava in auto all’interno del carcere, ha visto il movimento, ha fermato il detenuto e lo ha riportato in cella. È stato un tentativo che ha fatto tremare la sicurezza della prigione: se Frumuzache fosse riuscito a superare il secondo muro, avrebbe potuto raggiungere i campi attorno alla struttura, e probabilmente fuggire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

