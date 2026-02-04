Indagati davanti al Gip a Palermo per presunti abusi nella gestione della Motorizzazione
Questa mattina, al Tribunale di Palermo, il giudice Filippo Serio ascolterà gli indagati coinvolti in un caso di presunti abusi nella gestione della Motorizzazione civile. L’udienza arriva dopo mesi di indagini e potrebbe portare a sviluppi importanti per l’inchiesta.
Palermo, 9 febbraio 2026. Alle 10 del mattino, nel salone del Tribunale di Palermo, il gip Filippo Serio darà inizio a un’udienza che potrebbe segnare un punto di svolta nell’inchiesta che da mesi scuote l’ufficio della Motorizzazione civile della città. Cinque persone, tra ex funzionari, impiegati e imprenditori con legami diretti al sistema delle patenti, dovranno presentarsi davanti al giudice per rispondere alle accuse di corruzione, falso in atto pubblico e concussione. Tra loro, il nome più noto: Salvatore Troncale, ex responsabile della sezione istruttoria, uomo di lunga carriera all’interno dell’ente, ora indagato per aver gestito in modo abusivo l’accesso ai servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
