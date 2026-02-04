Incubo virus per la Finlandia a Milano-Cortina | giocatrici isolate e allenamento cancellato

La nazionale finlandese di hockey femminile ha avuto un inizio difficile a Milano-Cortina. Le giocatrici sono state isolate a causa di un norovirus che le ha colpite, impedendo loro di allenarsi come previsto. L’organizzazione ha cancellato l’allenamento di oggi, lasciando il team in forte difficoltà pochi giorni prima dell’inizio delle gare. La squadra dovrà affrontare questa situazione complicata senza perdere di vista l’obiettivo di prepararsi al meglio.

La nazionale finnica di hockey femminile su ghiaccio colpita da un norovirus che ha causato problemi gastro-intestinali. "Stiamo esaminando una situazione difficile", le parole della portavoce Henna Malmberg.

