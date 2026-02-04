Incubo nuove pandemie L’Oms lancia l’allarme cresce la paura | Come difendersi

Dopo sei anni dalla pandemia di Covid-19, le autorità sanitarie internazionali tornano a parlare di virus emergenti. L’Oms ha lanciato un nuovo allarme, sottolineando che il rischio di nuove pandemie resta alto e che bisogna essere pronti a difendersi. La paura cresce, e con essa aumenta anche la pressione sui governi per rafforzare i sistemi sanitari.

A sei anni dalla pandemia di Covid-19, il tema dei virus emergenti resta al centro dell’attenzione delle autorità sanitarie internazionali. Se da un lato l’esperienza recente ha rafforzato sistemi di sorveglianza e risposta, dall’altro le minacce continuano a evolversi in modo silenzioso. Covid e mpox non sono scomparsi e circolano ancora a bassa intensità, mentre altri agenti patogeni continuano a causare focolai sporadici in diverse aree del pianeta. In questo contesto, l’ Oms avverte che i progressi compiuti nella preparazione a una nuova pandemia esistono, ma restano fragili. L’allarme non riguarda un solo virus, ma un insieme di patogeni che, per caratteristiche biologiche e modalità di trasmissione, potrebbero rappresentare un rischio futuro se sottovalutati o intercettati troppo tardi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

