A Roma, nella sala conferenze di via Trabocchetto II, si è tenuto un incontro che ha riacceso il dibattito sulla partecipazione dei giovani. Durante l’evento, sono stati annunciati nuovi fondi e supporto istituzionale per i progetti scolastici dedicati ai ragazzi. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni e farle diventare protagoniste del cambiamento nelle città.

A Roma, nella sala conferenze di via Trabocchetto II, si è svolto un incontro che ha acceso un dibattito lungo anni: quello sulla capacità delle nuove generazioni di plasmare il futuro delle città. Il 4 febbraio 2026, alle ore 15.30, con un’atmosfera carica di aspettative, si è tenuto il convegno “La Comunità e la Città”, organizzato in collaborazione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune, l’Università, le associazioni di categoria e gli ordini professionali locali. Al centro del tavolo, non i soliti esperti o funzionari, ma i volti giovani di studenti del Polo tecnico professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, che hanno presentato progetti di rigenerazione urbana, nuovi servizi sociali e piani di sostenibilità ambientale per la città di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro a Roma su partecipazione giovanile: progetti scolastici saranno sostenuti con fondi e supporto istituzionale

Approfondimenti su Roma Participazione

Questa mattina, Fratelli d’Italia ha convocato una riunione a Roma con altre forze politiche per discutere sul referendum costituzionale in arrivo a marzo.

Durante una lunga conferenza stampa, il sindaco Stefano Bandecchi ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione regionale del nuovo ospedale di Terni, definendo lo sgarro istituzionale come infinito e sottolineando l'assenza di vere novità nei progetti presentati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Participazione

Argomenti discussi: L'incontro sulla sicurezza nei locali aperti al pubblico e nelle scuole; Roberta Metsola a Roma, incontri con Papa Leone XIV e Meloni; Incontro con Margaret Karram – Roma 30 gennaio 2026; Sere D: dialogo e condivisione al centro dell’incontro tra capitani, allenatori e arbitri.

Diventare genitori con una malattia genetica rara. A Roma un nuovo incontro con gli esperti per rispondere alle domande dei pazienti su Distrofia di DuchenneIl progetto Diagnosi preimpianto: viaggio nelle malattie rare, dopo i primi incontri con l’Associazione Famiglie SMA e l’Associazione X-fragile, ha proseguito il suo viaggio con l’Associazione ... quotidianosanita.it

Vaticano: a Roma l’incontro dell’Iyab con giovani da tutto il mondo per riflettere su missione e sinodalitàPartecipazione, sinodalità e missione. Sono i temi dell’incontro dell’International Youth Advisory Body (Iyab), che si tiene a Roma dal 28 al 31 ottobre presso il Palazzo San Calisto, sede del ... agensir.it

A Roma ieri l'incontro tra i vertici di Fratelli d'Italia e i rappresentanti regionali e pistoiesi... al centro del tavolo le prossime amministrative di primavera e la definizione del candidato sindaco... che il partito di maggioranza intende esprimere... - facebook.com facebook

L’IRCCS San Raffaele Roma ha ospitato il 6° Incontro Nazionale Innesco, un gruppo di studio inter societario che raccoglie tutte le società scientifiche che si occupano di crisi ed epilessie neonatali. x.com