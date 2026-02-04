Incontro a Roma su partecipazione giovanile | progetti scolastici saranno sostenuti con fondi e supporto istituzionale
A Roma, nella sala conferenze di via Trabocchetto II, si è svolto un incontro che ha acceso un dibattito lungo anni: quello sulla capacità delle nuove generazioni di plasmare il futuro delle città. Il 4 febbraio 2026, alle ore 15.30, con un’atmosfera carica di aspettative, si è tenuto il convegno “La Comunità e la Città”, organizzato in collaborazione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune, l’Università, le associazioni di categoria e gli ordini professionali locali. Al centro del tavolo, non i soliti esperti o funzionari, ma i volti giovani di studenti del Polo tecnico professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, che hanno presentato progetti di rigenerazione urbana, nuovi servizi sociali e piani di sostenibilità ambientale per la città di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
