Incontro a Palazzo di Città tra sindacati e sindaco sul futuro dell’azienda Peloritani Servizi Sociali

Martedì 3 febbraio, a Palazzo dei Leoni, il sindaco metropolitano ha incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Peloritani Servizi Sociali. Durante l’incontro hanno discusso del futuro dell’azienda e delle condizioni dei dipendenti. Nessuna decisione è stata presa, ma entrambi si sono detti disponibili a proseguire il confronto.

Martedì 3 febbraio 2026, a Palazzo dei Leoni, si è svolto un incontro tra il sindaco metropolitano e le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’azienda Peloritani Servizi Sociali. L’appuntamento, in programma in vista del Consiglio metropolitano di giovedì 5 febbraio, ha avuto come obiettivo principale la definizione di un percorso condiviso per il futuro dei circa 800 dipendenti che attualmente operano in appalto nei servizi sociali della Città Metropolitana. I sindacati, tra cui Fp Cgil e Uil, hanno presentato le loro posizioni con chiarezza e determinazione, chiedendo garanzie concrete sulla tutela del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

