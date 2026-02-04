Incontro a Palazzo di Città tra sindacati e sindaco sul futuro dell’azienda Peloritani Servizi Sociali

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 3 febbraio, a Palazzo dei Leoni, il sindaco metropolitano ha incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Peloritani Servizi Sociali. Durante l’incontro hanno discusso del futuro dell’azienda e delle condizioni dei dipendenti. Nessuna decisione è stata presa, ma entrambi si sono detti disponibili a proseguire il confronto.

Martedì 3 febbraio 2026, a Palazzo dei Leoni, si è svolto un incontro tra il sindaco metropolitano e le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’azienda Peloritani Servizi Sociali. L’appuntamento, in programma in vista del Consiglio metropolitano di giovedì 5 febbraio, ha avuto come obiettivo principale la definizione di un percorso condiviso per il futuro dei circa 800 dipendenti che attualmente operano in appalto nei servizi sociali della Città Metropolitana. I sindacati, tra cui Fp Cgil e Uil, hanno presentato le loro posizioni con chiarezza e determinazione, chiedendo garanzie concrete sulla tutela del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

incontro a palazzo di citt224 tra sindacati e sindaco sul futuro dell8217azienda peloritani servizi sociali

© Ameve.eu - Incontro a Palazzo di Città tra sindacati e sindaco sul futuro dell’azienda Peloritani Servizi Sociali

Approfondimenti su Peloritani Servizi

Azienda Peloritani Servizi Sociali, i sindacati ricevuti dal sindaco

Il sindaco ha incontrato i rappresentanti di Peloritani Servizi Sociali.

Peloritani Servizi Sociali, i sindacati convocano un'assemblea dopo la bocciatura

I sindacati hanno convocato un’assemblea in risposta alla recente bocciatura riguardante Peloritani Servizi Sociali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Peloritani Servizi

Argomenti discussi: Incontro pubblico sui disturbi alimentari e famiglia al Palazzo del Turismo; Nuovo bando del Distretto Diffuso del Ciriacese per aiutare le imprese del commercio e della ristorazione: martedì 3 febbraio a Palazzo D’Oria un incontro informativo; Viaggio nell’Ottocento di Emanuele Luzzati: incontro al CremCafe di Palazzo Ducale; Protezione Civile, incontro a Palazzo di Città tra l’Amministrazione Nicoletti e le associazioni di volontariato.

incontro a palazzo diDacia Maraini a Milazzo, straordinario incontro a Palazzo D’AmicoGrande partecipazione ieri sera a Palazzo D’Amico, a Milazzo, per l’incontro con Dacia Maraini, tra le voci più autorevoli della ... 98zero.com

incontro a palazzo diMilano, come cambia la viabilità il 2 febbraio per le Olimpiadi: strade chiuse, modifiche ai mezzi Atm e autoNon sarà consentito accedere a piedi (dalle 15) e in auto (dalle 14) alle strade che costeggiano il municipio e il teatro. Da oggi fino al 18 marzo sarà vietata la circolazione nella corsia preferenzi ... milano.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.