Incidente stradale denunciata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti

Un incidente si è verificato ieri mattina ad Avigliano Umbro. Una donna di 46 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un muro. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto e hanno accertato che la donna era sotto effetto di stupefacenti e aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per lei ora si aprono le pratiche penali e rischia di perdere la patente.

Un incidente stradale autonomo si è verificato all'interno del Comune di Avigliano Umbro. I carabinieri della sezione di Montecastrilli, giunti sul posto per effettuare i rilievi, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, una donna di quarantasei anni residente in provincia di Perugia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la signora, a seguito del lieve sinistro stradale, è stata trasportata all'ospedale di Terni. Una volta arrivata al nosocomio si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, propedeutici per verificarne le condizioni psico-fisiche.

