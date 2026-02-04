Inchiesta ' Welcome to Italy' gli imputati dovranno risarcire lo Stato

Da frosinonetoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti ha condannato alcuni imputati dell’inchiesta “Welcome to Italy” a pagare quasi mezzo milione di euro allo Stato. La sentenza riguarda danni erariali nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura, che ora si vedono ristorare parte delle somme che avevano perso. La decisione segna un passo importante nelle indagini sulle pratiche illegali legate all’immigrazione.

Quasi mezzo milione di euro dovrà tornare nelle casse dello Stato. È quanto stabilito dalla Corte dei Conti, che ha condannato alcuni degli imputati coinvolti nell’inchiesta “Welcome to Italy” al risarcimento del danno erariale nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Welcome to Italy

Ucciso dai rapinatori mentre gioca a carte, gli imputati sono nullatenenti: "paga" lo Stato

La presidenza del Consiglio dei ministri dovrà pagare un risarcimento dopo una sentenza che la condanna a coprire i danni di un uomo ucciso dai rapinatori mentre giocava a carte.

Detenuto ucciso a Mammagialla: lo Stato condannato a risarcire la famiglia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Welcome to Italy

Argomenti discussi: Inchiesta 'Welcome to Italy', gli imputati dovranno risarcire lo Stato; Cassino, truffa con i fondi per migranti: arrivano le condanne della Corte dei Conti. Risarcimenti per 400mila euro; Welcome to Italy, arrivano le condanne della Corte dei Conti; Welcome to Italy, i due piatti della bilancia nella Corte dei Conti.

Welcome to Italy, arrivano le condanne della Corte dei ContiMolti degli imputati finiti nella maxi inchiesta sull’accoglienza sono stati chiamati al pagamento della somma di oltre 450.000 euro ... ciociariaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.