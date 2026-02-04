Inchiesta ' Welcome to Italy' gli imputati dovranno risarcire lo Stato

La Corte dei Conti ha condannato alcuni imputati dell’inchiesta “Welcome to Italy” a pagare quasi mezzo milione di euro allo Stato. La sentenza riguarda danni erariali nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura, che ora si vedono ristorare parte delle somme che avevano perso. La decisione segna un passo importante nelle indagini sulle pratiche illegali legate all’immigrazione.

Quasi mezzo milione di euro dovrà tornare nelle casse dello Stato. È quanto stabilito dalla Corte dei Conti, che ha condannato alcuni degli imputati coinvolti nell'inchiesta "Welcome to Italy" al risarcimento del danno erariale nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di.

