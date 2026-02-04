Incendio notturno su veicolo | indagini per stabilire cause e responsabilità

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in una strada della città per spegnere un incendio che aveva coinvolto un veicolo. Quando sono arrivati, hanno trovato solo carcasse annerite e distrutte dal fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se ci siano responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti si sono svegliati con il rumore delle fiamme e le sirene che si avvicinavano. Le indagini sono in corso per stabilire cosa abbia

Alle prime luci dell’alba, tra il silenzio rotto solo dal fruscio della pioggia sottile che cadeva a intermittenza, i vigili del fuoco hanno trovato solo rovine. Un’auto, completamente distrutta dalle fiamme, giaceva in mezzo a via Umberto Bertolotti a Cornigliano, un quartiere residenziale di Genova che di solito si sveglia lentamente, con il rumore dei passi dei pedoni e il ronzio lontano delle auto che si dirigono verso il centro. Ma quella notte, intorno all’una, il sonno dei residenti è stato spezzato da un’esplosione di luce arancione che si alzava dal parcheggio di un condominio a due passi dal lungomare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

incendio notturno su veicolo indagini per stabilire cause e responsabilit224

© Ameve.eu - Incendio notturno su veicolo: indagini per stabilire cause e responsabilità

Approfondimenti su Incendio Veicolo

Incendio distrugge furgone di coppia: indagini in corso per stabilire cause e responsabilità

Un incendio ha completamente distrutto un furgone Fiat Fiorino ieri sera a Favara, in una traversa della via Olanda.

Corpo trovato sul litorale di Lido, indagini in corso per stabilire cause e identità

Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Reborn After Being Betrayed by His Son, He Races His Way to Revenge

Video Reborn After Being Betrayed by His Son, He Races His Way to Revenge

Ultime notizie su Incendio Veicolo

Argomenti discussi: Incendio notturno all’autonoleggio, distrutte due macchine; Giovinazzo – Incendio notturno nel centro abitato: tre auto distrutte dalle fiamme; Giovinazzo Incendio notturno nel centro abitato: tre auto distrutte dalle fiamme; Incendio nella notte nel capannone di un'officina, le fiamme distruggono la struttura di 600 metri quadri.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.