Incendio notturno su veicolo | indagini per stabilire cause e responsabilità

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in una strada della città per spegnere un incendio che aveva coinvolto un veicolo. Quando sono arrivati, hanno trovato solo carcasse annerite e distrutte dal fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se ci siano responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti si sono svegliati con il rumore delle fiamme e le sirene che si avvicinavano. Le indagini sono in corso per stabilire cosa abbia

Alle prime luci dell’alba, tra il silenzio rotto solo dal fruscio della pioggia sottile che cadeva a intermittenza, i vigili del fuoco hanno trovato solo rovine. Un’auto, completamente distrutta dalle fiamme, giaceva in mezzo a via Umberto Bertolotti a Cornigliano, un quartiere residenziale di Genova che di solito si sveglia lentamente, con il rumore dei passi dei pedoni e il ronzio lontano delle auto che si dirigono verso il centro. Ma quella notte, intorno all’una, il sonno dei residenti è stato spezzato da un’esplosione di luce arancione che si alzava dal parcheggio di un condominio a due passi dal lungomare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio notturno su veicolo: indagini per stabilire cause e responsabilità Approfondimenti su Incendio Veicolo Incendio distrugge furgone di coppia: indagini in corso per stabilire cause e responsabilità Un incendio ha completamente distrutto un furgone Fiat Fiorino ieri sera a Favara, in una traversa della via Olanda. Corpo trovato sul litorale di Lido, indagini in corso per stabilire cause e identità Questa mattina, sulla spiaggia del Lido a Catanzaro, è stato trovato un corpo maschile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Reborn After Being Betrayed by His Son, He Races His Way to Revenge Ultime notizie su Incendio Veicolo Argomenti discussi: Incendio notturno all’autonoleggio, distrutte due macchine; Giovinazzo – Incendio notturno nel centro abitato: tre auto distrutte dalle fiamme; Giovinazzo Incendio notturno nel centro abitato: tre auto distrutte dalle fiamme; Incendio nella notte nel capannone di un'officina, le fiamme distruggono la struttura di 600 metri quadri. Chiuso da polizia locale e carabinieri il locale notturno di via Nazario Sauro. Il blitz nell’ambito dei controlli dopo l’incendio del Crans Montana - facebook.com facebook Incendio notturno a Fontaniva: garage in fiamme e due auto danneggiate, nessun ferito. Indagini in corso. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.