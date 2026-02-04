Incendio in impresa di trattamento plastica a Campofelice | vigili del fuoco in azione continua

Questa mattina i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto per spegnere le fiamme divampate nell’impianto di plastica. L’incendio si è sviluppato nella notte e ancora non è stato completamente domato. Le squadre stanno operando senza sosta per evitare che le fiamme si diffondano ulteriormente e per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le autorità tengono sotto controllo la situazione.

**** È ancora in corso l'incendio scoppiato nella notte di mercoledì 4 febbraio 2026 in un impianto di trattamento rifiuti plastici a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Le prime fiamme, avviate in contrada Pista Vecchia, vicino allo svincolo autostradale di Buonfornello, hanno colpito una superficie di diverse migliaia di metri quadri e hanno coinvolto rotoballe di plastica posta all'aperto. Le operazioni di spegnimento, condotte da una squadra di vigili del fuoco impegnata da oltre dieci ore, proseguono senza sosta, con l'intento di proteggere le strutture interne dell'azienda e limitare l'estendersi del fuoco.

