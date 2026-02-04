Incendio in cucina e signora intrappolata | paura in un' abitazione

Un incendio si è scatenato in una cucina di San Pietro Vernotico mentre i proprietari erano in casa. La donna è rimasta intrappolata e ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in salvo la signora. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha fatto scattare il panico tra i vicini.

Prima un vicino ha cercato di contenere i danni con un estintore, poi una squadra dei vigili del fuoco ha domato le fiamme. Ingenti danni, ma per fortuna nessun ferito SAN PIETRO VERNOTICO - Una cucina è andata a fuoco mentre i proprietari dell'abitazione erano all'interno: paura a San Pietro Vernotico. Stando alle prime informazioni, l'incendio è partito dal piano cottura. Una donna non riusciva a uscire. Un vicino è intervenuto in un primo momento con un estintore. Poi, i vigili del fuoco hanno avuto ragione del rogo. È accaduto poco dopo le 11 di questa mattina, mercoledì 4 febbraio 2026, in via Cellino.

