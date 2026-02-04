Incendio in appartamento | un decesso e quattro persone avvelenate tre tra loro militari dell’Arma

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento a Massa ha causato un morto e quattro feriti, tra cui tre militari dell’Arma. L’incendio si è sviluppato poco dopo le cinque in un condominio di via Armando Angelini. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento al primo piano, portando alla morte di un uomo di oltre settant’anni. Gli altri quattro sono stati portati in ospedale, alcuni con sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccor

Un uomo di oltre settant'anni è morto poco dopo le cinque del mattino in un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Armando Angelini, a Massa. L'uomo, che viveva da solo con la moglie, è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitazione, probabilmente vittima dell'inalazione di fumi tossici. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori sul posto, non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all'obitorio del nosocomio locale per accertamenti, mentre la moglie, ancora ricoverata in ospedale, è in condizioni critiche per intossicazione da monossido di carbonio.

