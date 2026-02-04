Incendio al centro di raccolta AMA di Vigne Nuove | aria irrespirabile

Una sera di paura a Vigne Nuove, nel III Municipio di Roma. Intorno alle 19 di lunedì 3 febbraio, un incendio ha distrutto parte del centro di raccolta AMA in via dell’Ateneo Salesiano. Le fiamme hanno provocato un’aria irrespirabile e sono stati necessari interventi immediati dei vigili del fuoco. La gente della zona si è ritrovata a dover evacuare e a respirare fumo pesante. Nessuna vittima, ma i residenti sono ancora sotto shock per quanto accaduto.

Momenti di paura nella serata di lunedì 3 febbraio nel III Municipio di Roma, dove un incendio è divampato all’interno del centro di raccolta AMA di Vigne Nuove, in via dell’Ateneo Salesiano, zona Nuovo Salario. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19, quando la struttura era già chiusa al pubblico. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato il rogo, evitando conseguenze peggiori. Nessun coinvolgimento di persone, ma aria irrespirabile. Secondo quanto comunicato da AMA, non risultano persone coinvolte: né utenti né dipendenti erano presenti al momento dell’incendio.🔗 Leggi su Funweek.it Approfondimenti su Vigne Nuove Incendio a Vigne Nuove: incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano Un incendio si è scatenato nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano, nel III Municipio di Roma. Incendio a Vigne Nuove: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano Questa sera a Vigne Nuove si è sviluppato un incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vigne Nuove Argomenti discussi: Incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano; Incendio al centro dentistico dentro il centro commerciale Futura in via Triumplina, un uomo ricorverato in ospedale; Incendio in via Triumplina, intervento dei Vigili del fuoco nel complesso Futura/VIDEO; Incendio nel complesso Futura a Brescia: Vigili del fuoco al lavoro. Incendio al centro di raccolta Ama, bruciano due container con rifiuti elettroniciFiamme nel centro di raccolta Ama di Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri, bruciano due container di rifiuti elettronici: cosa è successo ... fanpage.it In fiamme il centro di raccolta Ama di Vigne NuoveL'incendio domato da 3 squadre di vigili del fuoco. La struttura era già chiusa al pubblico e non sono stati coinvolti utenti o dipendenti ... rainews.it Incendio a Vigne Nuove: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano ift.tt/lPQ15eb x.com #INFORoMA WEB TV - ROMA SI TRASFORMA: Vigne Nuove, la memoria del quartiere nel progetto We-Z Fotografie, video, documenti e testimonianze raccontano la storia di un quartiere in trasformazione. A Vigne Nuove, nel III Municipio, questa memori - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.