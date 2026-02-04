INCAXXATO | FIORELLO CONTRO AFFARI TUOI E SVELA L’IRA DI VALSECCHI SUGLI ORARI

Fiorello si infuria pubblicamente contro gli orari di inizio delle prime serate di Rai1 e Canale 5. Tra battute e sarcasmo, il conduttore si scaglia contro quello che considera un modo poco rispettoso del pubblico. Non risparmia nessuno e mostra tutta la sua rabbia, anche svelando l’ira di Valsecchi sugli orari.

Fiorello non ci sta e si scaglia a modo suo, tra una gag e l’altra, contro gli orari di inizio della prima serata di Rai1 e non è tenero nemmeno con Canale 5. Poco fa a La Pennicanza, lo show radiofonico di Radio2, Fiorello con la spalla Biggio hanato la serata televisiva di ieri con il successo de “L’Invisibile”, la serie con Lino Guanciale che racconta (oggi il gran finale su Rai1) la cattura e l’arresto di Matteo Messina Denaro. Ecco le parole di Fiorello. LO SFOGO DI FIORELLO: RAI1 NON DEVE INSEGUIRE CANALE 5 «Fermiamoci un attimo, devo fare una filippica, devo parlare, lo cosa che dirò una cosa banale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - “INCAXXATO”: FIORELLO CONTRO AFFARI TUOI E SVELA L’IRA DI VALSECCHI SUGLI ORARI Approfondimenti su Fiorello Canale5 Martina Miliddi ad Affari Tuoi, frecciatina di Fiorello in diretta: “Perché hanno chiamato lei” Questa sera a Affari Tuoi, Fiorello ha fatto una battuta che ha attirato l’attenzione. “Il pubblico di Affari Tuoi pagato 30 euro lordi? Chiamate Corona subito! Minimo devono dare 150 euro a persona”: Fiorello scatenato In questa puntata di “La Pennicanza” su Rai Radio 2, Fiorello ha affrontato il tema del pagamento dei partecipanti a “Affari Tuoi” e la questione della vendita del Teatro Delle Vittorie a Roma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fiorello Canale5 Il pubblico di Affari Tuoi pagato 30 euro lordi? Chiamate Corona subito! Minimo devono dare 150 euro a persona: Fiorello scatenatoÈ bastato un piccolo accenno alla petizione lanciata per evitare la vendita da parte della Rai del Teatro Delle Vittorie a Roma per permettere a Fiorello di imbattersi in uno degli argomenti divenuti ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.