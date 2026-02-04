Inaugurazione dell’anno accademico Lectio di Paola Di Nicola Travaglini
Questa mattina alle 10.30, nell’aula magna Virginia Woolf, si svolge l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 all’Università per Stranieri di Siena. La cerimonia si apre con la lectio di Paola Di Nicola Travaglini, che prende il via con la tradizionale cerimonia ufficiale. Studenti, docenti e autorità si riuniscono per dare il via al nuovo anno accademico, tra sorrisi e aspettative.
Martedì 10 febbraio alle 10.30 nell’aula magna Virginia Woolf si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’ Università per Stranieri di Siena. Dopo la relazione del rettore Tomaso Montanari, gli interventi di Rachele Matteucci, rappresentante degli studenti, Claudia Guerrini del personale tecnico-amministrativo, Rossella Menna dell’osservatorio per la precarietà e di Nicoletta Vettori consigliera di fiducia. A seguire la lezione inaugurale di Paola Di Nicola Travaglini, dal titolo ’Il linguaggio e i pregiudizi discriminatori come concausa della violazione dei diritti umani delle donne’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
