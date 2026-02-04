Inaugurato il nuovo montascale alla scuola Salvo d’Acquisto

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo montascale alla scuola Salvo d’Acquisto. Ora gli studenti con disabilità possono muoversi tra i piani più facilmente, senza dover affrontare scale che prima erano un problema. La scuola ha così migliorato l’accessibilità, rendendo gli spazi più semplici da usare per tutti. La cerimonia ha visto la presenza di insegnanti e genitori, felici di questa novità che aiuta concretamente chi ha bisogno.

Salire una rampa di scale può sembrare un gesto banale, quasi scontato. Ma per qualcuno, ogni giorno, rappresenta ancora un ostacolo difficile da superare. A Massa Lombarda nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo montascale installato alla scuola secondaria di primo grado 'Salvo d'Acquisto', un intervento che consente l'accesso al piano superiore dell'edificio a tutti gli studenti del plesso, rendendo la scuola più inclusiva e accogliente. Il montascale è stato donato dalla Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese – sede di Lugo, e rappresenta un passo concreto verso l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

