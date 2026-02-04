Inaugurata la ciclopedonale della Statale 36 | 4,5 milioni per 2 km di pista sul lago di Annone

Mercoledì a Civate è stato aperto il nuovo tratto di pista ciclopedonale di Isella. L’opera, costata 4,5 milioni di euro, collega il lago di Annone e si inserisce tra gli interventi per le Olimpiadi sulla statale 36. La pista, lunga due chilometri, offre ora uno spazio sicuro per ciclisti e pedoni, migliorando la mobilità nella zona.

Mercoledì 4 febbraio è stato inaugurato a Civate il nuovo tratto di pista ciclopedonale di Isella, un'opera da 4,5 milioni di euro che fa parte del pacchetto di interventi olimpici sulla statale 36. Due chilometri di percorso panoramico sul lago di Annone che rappresentano un tassello. Inaugurata la ciclopedonale della Statale 36: 4,5 milioni per 2 km di pista sul lago di AnnoneTaglio del nastro a Isella (Civate) per l'opera olimpica attesa da anni. Terzi: Questa è l'eredità dei Giochi. Completamento riqualificazione statale 36 entro fine 2026

