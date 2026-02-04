Questa mattina, in viale Italia, si è riaperta la storica pasticceria che ora si chi chiama

C'è chi la vocazione la scopre da bambino e chi, come Linda Strocchi, è rimasta folgorata guardando in tv le creazioni del "Boss delle torte" Buddy Valastro. Quello che era iniziato come un gioco tra pasta di zucchero e torte per gli amici, è diventato un viaggio lungo dieci anni che oggi approda.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Viale Italia

La Pasticceria del Viale, storica attività di viale Italia 54 a Firenze, riapre sotto la guida di Linda, che porta avanti la tradizione con passione.

Questa mattina a Torino, la gelateria-pasticceria Cento21, situata all'incrocio tra corso Giulio Cesare e piazza Derna, è stata vittima di un furto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viale Italia

Argomenti discussi: In viale Italia si rialza la saracinesca della storica pasticceria: nasce Aura, la sfida di Linda; Ladispoli si prepara al Carnevale in musica: una grande festa tra viale Italia e piazza Rossellini; Inter-Torino a Monza: importanti informazioni per i tifosi; Il percorso della fiamma olimpica a Milano il 6 febbraio. Strade e orari.

In viale Italia si rialza la saracinesca della storica pasticceria: nasce Aura, la sfida di LindaIl progetto di viale Italia, un locale sognato da tempo, nonostante le difficoltà portate dall'alluvione e i cantieri, è una sfida di squadra e tutta al femminile ... forlitoday.it

Avellino, tentato omicidio in viale Italia: auto sottoposta a perizia balisticaL'auto crivellata di colpi la notte del 20 agosto a Viale Italia è stata sottoposta ad una perizia balistica. Direzione e traiettoria dei quattro colpi d'arma da fuoco esplosi contro la polo ... ilmattino.it

Prosegue il piano di manutenzione del verde: dopo gli interventi al parco del cimitero, in via Scotti, Largo Marinai d’Italia, viale Montegrappa e viale Piave, dal 2 al 7 febbraio sono previste potature con viabilità gestita da movieri in: Via don Milani Via Brusad - facebook.com facebook