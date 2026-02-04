In Regione Toscana la Lega non c' è più | l' unico consigliere passa con Vannacci

Da firenzetoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega in Toscana perde un suo rappresentante storico. Roberto Vannacci lascia il partito e si unisce a Vannacci, fondando un nuovo movimento di destra non moderata. La decisione crea scompiglio tra i leghisti, che vedono svanire la loro presenza nella regione. Ora, Vannacci si prepara a portare avanti la sua linea politica in modo indipendente.

La Lega in Toscana forse mastica più amaro che altrove, dopo l'addio di Roberto Vannacci, uscito per fondare il suo partito di “destra non moderata” Futuro Nazionale. L'unico consigliere regionale del Carroccio infatti, Massimiliano Simoni, eletto appena quattro mesi fa sotto il simbolo di.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Regione Toscana

Divorzio Vannacci-Salvini: Lega fuori da Consiglio regionale Toscana. Simoni con Futuro nazionale

La Lega lascia il Consiglio regionale della Toscana dopo il divorzio tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini.

Assoluzione Matteo Salvini, Lega Toscana: “Giustizia è fatta”. Vannacci: “Adesso la remigrazione”

La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione definitiva della Cassazione, confermando la legittimità del suo operato come Ministro dell’Interno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Regione Toscana

Argomenti discussi: Regione, staff da 5 milioni. Maxi contratto a Manzione. Chi rientra dopo le elezioni; In Regione Toscana la Lega non c'è più: l'unico consigliere passa con Vannacci; Legge sul fine vita: approfondimento in Regione Toscana; Regione Toscana, Anbi e Autorità di bacino uniscono le forze contro il rischio idrogeologico.

La Regione Toscana alla BIT di Milano: un laboratorio di narrazione territorialeLa Regione Toscana sarà a Milano dal 10 al 12 febbraio per raccontare il meglio del suo territorio: tantissimi eventi ... intoscana.it

in regione toscana laCrisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaioIncontro a Firenze tra il presidente Eugenio Giani e i sindacati dei metalmeccanici. Giani: La regione come area di reindustrializzazione. Fim, Fiom e Uilm Toscana chiedono tavoli di monitoraggio e ... lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.