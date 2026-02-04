In Regione Toscana la Lega non c' è più | l' unico consigliere passa con Vannacci

La Lega in Toscana perde un suo rappresentante storico. Roberto Vannacci lascia il partito e si unisce a Vannacci, fondando un nuovo movimento di destra non moderata. La decisione crea scompiglio tra i leghisti, che vedono svanire la loro presenza nella regione. Ora, Vannacci si prepara a portare avanti la sua linea politica in modo indipendente.

La Lega in Toscana forse mastica più amaro che altrove, dopo l'addio di Roberto Vannacci, uscito per fondare il suo partito di “destra non moderata” Futuro Nazionale. L'unico consigliere regionale del Carroccio infatti, Massimiliano Simoni, eletto appena quattro mesi fa sotto il simbolo di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Lega lascia il Consiglio regionale della Toscana dopo il divorzio tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini.

La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione definitiva della Cassazione, confermando la legittimità del suo operato come Ministro dell’Interno.

La Regione Toscana alla BIT di Milano: un laboratorio di narrazione territorialeLa Regione Toscana sarà a Milano dal 10 al 12 febbraio per raccontare il meglio del suo territorio: tantissimi eventi ... intoscana.it

Crisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaioIncontro a Firenze tra il presidente Eugenio Giani e i sindacati dei metalmeccanici. Giani: La regione come area di reindustrializzazione. Fim, Fiom e Uilm Toscana chiedono tavoli di monitoraggio e ... lanazione.it

Colmo di piena del Cecina in transito a Cecina sopra il primo livello, transitato a Steccaia adesso in calo. Situazione altri fiumi sotto controllo con il sistema di Protezione Civile della Regione Toscana: Era a Ponsacco al secondo livello Pesa a Barberino T facebook

Giovanisì - Regione Toscana finanzia progetti di orientamento pensati per accompagnare le studentesse e gli studenti delle scuole superiori in una scelta consapevole del proprio percorso universitario Bando per agenzie formative Scade: 28/02 Info bit.ly/ x.com