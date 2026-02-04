In piazza Municipio con le banconote false | chi è l' ex ciclista professionista fermato dai carabinieri

In piazza Municipio a Napoli, i carabinieri hanno fermato un uomo a bordo di una Porsche con i vetri oscurati, targata San Marino. Si tratta di Andrea Piccolo, ex ciclista professionista. La polizia ha controllato il veicolo e ha scoperto che le banconote che aveva con sé erano false. Per ora, Piccolo si trova in caserma, in attesa di ulteriori verifiche.

È Andrea Piccolo l'ex ciclista professionista fermato a Napoli in piazza Municipio in una Porsche con i vetri oscurati targata San Marino. Il 24enne era in compagnia di un 23enne e di un altro uomo seduto sul sedile posteriore della vettura. Durante il controllo, uno dei due carabinieri.

