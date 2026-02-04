In Italia si discute delle Olimpiadi del 2030, mentre in Francia esplodono le polemiche. L’Equipe riporta che ci sono forti tensioni anche sui costi: rimborsi spese contestati, prelievi sospetti e l’uso di carte di credito sotto accusa. La situazione è calda e ancora tutta da chiarire.

I Giochi di Milano-Cortina devono ancora cominciare, ma è già diventato uno scannatoio il comitato di organizzazione di quelli del 2030, che si svolgeranno sulle Alpi francesi. Da mesi le tensioni sono palpabili, con picchi improvvisi sfociati in dimissioni, lotte interne tra clan savoiardi e parigini, accuse di incompetenza, derive su remunerazioni, rimborsi spesa e costi. E a quattro anni e tre giorni dal via, dopo varie indiscrezioni raccontate su vari media, tutto è finito in prima pagina dell'Equipe che ricorda come le prossime Olimpiadi invernali siano stato il frutto dell'accordo diretto tra il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e l'ex presidente del Cio, Thomas Bach, in assenza di candidatura spontanee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Italia le Olimpiadi, in Francia le polemiche: tra accuse e spese strane, i Giochi 2030 sono una polveriera

Approfondimenti su Olimpiadi 2030

Le parole di Abodi fanno discutere: il ministro difende il costo delle Olimpiadi, affermando che sono accessibili come una partita di calcio.

In Francia, la recente esclusione di Alexis Pinturault dalla squadra di sci alpino per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2030

Argomenti discussi: L'Ice in Italia per i Giochi invernali, portavoce: Collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi; Ice in Italia per le Olimpiadi, di cosa si occuperanno gli agenti Usa; Sci alpino, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Agenti Ice a Milano Cortina. Piantedosi vede ambasciatore Usa, il 4 febbraio riferirà alla Camera.

In Italia le Olimpiadi, in Francia le polemiche: tra accuse e spese strane, i Giochi 2030 sono una polverieraL'Equipe racconta che i conflitti sono anche di natura economica, fra rimborsi spese contestati, utilizzo di carte di credito e prelievi di varia natura messi sotto accusa ... gazzetta.it

Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina, Piantedosi «non potrà mai fare attività di polizia in Italia»Inoltre il ministro dell’Interno, alla Camera, sottolinea: «Polemica infondata: Ice non è operativa» ... msn.com

Radio Cina Internazionale. . Abbiamo incontrato atleti e tecnici italiani dello snowboard che hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2022 e che si stanno preparando a Milano Cortina 2026. Attraverso le loro voci emerge il racconto dell’esperienza olimpic - facebook.com facebook

Casa Italia alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina è un progetto culturale e artistico che supera i confini della semplice ospitalità x.com