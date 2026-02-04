In Italia le Olimpiadi in Francia le polemiche | tra accuse e spese strane i Giochi 2030 sono una polveriera

In Italia si discute delle Olimpiadi del 2030, mentre in Francia esplodono le polemiche. L’Equipe riporta che ci sono forti tensioni anche sui costi: rimborsi spese contestati, prelievi sospetti e l’uso di carte di credito sotto accusa. La situazione è calda e ancora tutta da chiarire.

I Giochi di Milano-Cortina devono ancora cominciare, ma è già diventato uno scannatoio il comitato di organizzazione di quelli del 2030, che si svolgeranno sulle Alpi francesi. Da mesi le tensioni sono palpabili, con picchi improvvisi sfociati in dimissioni, lotte interne tra clan savoiardi e parigini, accuse di incompetenza, derive su remunerazioni, rimborsi spesa e costi. E a quattro anni e tre giorni dal via, dopo varie indiscrezioni raccontate su vari media, tutto è finito in prima pagina dell'Equipe che ricorda come le prossime Olimpiadi invernali siano stato il frutto dell'accordo diretto tra il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e l'ex presidente del Cio, Thomas Bach, in assenza di candidatura spontanee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

