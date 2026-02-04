Mario Adinolfi propone un’alleanza politica a Fabrizio Corona e Roberto Vannacci. Usa il motto “In hoc signo vinces” dell’imperatore Costantino, facendo riferimento alla vittoria che avrebbe segnato l’inizio del cristianesimo nell’impero romano. L’ex giornalista e politico si presenta deciso, cercando di unificare due figure molto discusse per rafforzare la sua proposta.

“In hoc signo vinces”. Mario Adinolfi fa suo il motto dell’imperatore Costantino, che secondo la tradizione vide una croce apparire in cielo prima della decisiva vittoria militare decisiva per l’avvio del cristianesimo nell’impero romano, per proporre un’alleanza politica a Roberto Vannacci e Fabrizio Corona. “Lo so che è difficile, lo so che fa arricciare il naso agli snob persino cattolici, lo so che i protagonisti stessi hanno “un ego da far vedere” per cui ognuno si sente leader e faticherebbe ad accettare una leadership altrui, ma guardate questa immagine e i più colti ne coglieranno il duplice aspetto: uno ironico, l’altro maieutico”, scrive sul suo profilo Facebook il leader del Popolo della Famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In hoc signo vinces". Adinolfi vuole pure Corona con Vannacci

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Mario Adinolfi annuncia sui social di voler creare un nuovo partito con Vannacci e Corona.

