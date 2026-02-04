‘In cucina co’ carristi’ una sfida culinaria tra i costruttori di prima categoria

Questa sera a Viareggio si chiude la sfida culinaria tra i costruttori di prima categoria. Luigi Bonetti, Lebigre Roger e Roberto Vannucci si sono sfidati ai fornelli in una gara allegra e senza troppi formalismi. La serata promette di essere divertente e ricca di sorprese.

Viareggio, 4 febbraio 2026 – "In cucina co' carristi", allegra sfida culinaria tra i costruttori di prima categoria, si conclude stasera con la gara ai fornelli tra Luigi Bonetti ("I samurai al potere"), Lebigre Roger ("Gran Casino"), Roberto Vannucci ("Io vivo in questo momento"). Nelle cucine della Vecchia Viareggio cuochi e cuoche di professione, insieme alcuni collaboratori storici degli stessi costruttori, lavorano per ore nella speranza che i loro piatti riescano bene e siano apprezzati dai commensali. I riscontri dei tavoli sono davvero buoni, con tanto di applausi. Provare per credere. Lunedi sera c'è stato l'esordio di questa sfida tra Jacopo Allegrucci ("Nel campo dei miracoli"), Umberto, Stefano e Michele Cinquini ("Nemmeno con un fiore") e Alessandro Avanzini ("La gallina dalle uova d'oro").

