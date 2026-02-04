In Carosello Napoletano di Trombetti Napoli ti cammina addosso la senti la assapori

Da ilnapolista.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si fa sentire forte, tra le strade e i ricordi di un’immagine che torna. La città si percepisce nel ritmo di “Carosello Napoletano” di Trombetti, un viaggio che riporta indietro nel tempo, tra le atmosfere di Nuovo cinema paradiso. E mentre Napoli si rivela con i suoi dettagli, ci sono anche personaggi come Giuseppe Marotta, pronti a lasciare il segno.

C’è Napoli, ovviamente. C’è Giuseppe Marotta. Ci sono le atmosfere di Nuovo cinema paradiso, quel viaggio a ritroso. E c’è anche qualcosa delle contemporanee guide turistico-culturali alle città. Perché Guido Trombetti prende per mano il lettore e lo accompagna in questo viaggio alla ri-scoperta di Napoli. Viaggio spazio-temporale, tra i ricordi della spensierata gioventù in un mondo così lontano da quello attuale, e i racconti della Napoli contemporanea. Matematico, due volte rettore della Federico II, autore di uno dei libri che hanno segnato la vita universitaria degli anni Ottanta e Novanta, “Elementi di Matematica 1 – di Alvino e Trombetti” che ancora oggi si vende a 20 euro su ebay, il professore è innanzitutto un curioso ed è come se facesse da guida turistica a modo suo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

in carosello napoletano di trombetti napoli ti cammina addosso la senti la assapori

© Ilnapolista.it - In “Carosello Napoletano” di Trombetti, Napoli ti cammina addosso, la senti, la assapori

Approfondimenti su Carosello Napoletano

“Scrivi come ti senti e premi play”: la mossa di Spotify che cambia l’esperienza musicale (il web è entuasiasta)

Spotify ha annunciato un nuovo aggiornamento che rivoluziona il modo in cui gli utenti scoprono musica.

Cairo: la città che ti resta addosso tra miti, spezie e memoria

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carosello Napoletano

Argomenti discussi: Carosello Napoletano - Taranto.

Quell’amore al tempo di «Carosello»Rito collettivo, fenomeno di costume, incubatore di sogni consumistici, oggetto di studio o chissà cos’altro, «Carosello» ha occupato per vent’anni l’immaginario degli italiani. In onda ... ilmattino.it

Carosello in Love: in arrivo su Rai1 una storia d'amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica MartinoLa prima serata di Rai1 ci regala un appuntamento speciale. Domenica 30 novembre 2025 arriva il Film TV Carosello in Love, una storia d'amore e una vera e propria dichiarazione d'amore per la TV, ... comingsoon.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.