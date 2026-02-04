in carosello napoletano di trombetti napoli ti cammina addosso la senti la assapori

Napoli si fa sentire forte, tra le strade e i ricordi di un’immagine che torna. La città si percepisce nel ritmo di “Carosello Napoletano” di Trombetti, un viaggio che riporta indietro nel tempo, tra le atmosfere di Nuovo cinema paradiso. E mentre Napoli si rivela con i suoi dettagli, ci sono anche personaggi come Giuseppe Marotta, pronti a lasciare il segno.

C’è Napoli, ovviamente. C’è Giuseppe Marotta. Ci sono le atmosfere di Nuovo cinema paradiso, quel viaggio a ritroso. E c’è anche qualcosa delle contemporanee guide turistico-culturali alle città. Perché Guido Trombetti prende per mano il lettore e lo accompagna in questo viaggio alla ri-scoperta di Napoli. Viaggio spazio-temporale, tra i ricordi della spensierata gioventù in un mondo così lontano da quello attuale, e i racconti della Napoli contemporanea. Matematico, due volte rettore della Federico II, autore di uno dei libri che hanno segnato la vita universitaria degli anni Ottanta e Novanta, “Elementi di Matematica 1 – di Alvino e Trombetti” che ancora oggi si vende a 20 euro su ebay, il professore è innanzitutto un curioso ed è come se facesse da guida turistica a modo suo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

